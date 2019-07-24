«Юбилей первой высадки человека на Луну не пропустили и автопроизводители»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Гронский рассказывает, как Nissan и Infiniti прокомментировали значимую дату.

20 июля человечество отмечало 50 лет первой высадки человека на Луну, вернее, та его часть, которая верит в то, что это событие было на самом деле, и не верит в так называемый «Лунный заговор». Не пропустили мимо себя это событие и автопроизводители, ну чтобы скромно прислониться к юбилею и невзначай еще раз напомнить о себе.

Компания Nissan назвала десять технологий, которые были опробованы во время миссии Apollo 11 и сегодня широко применяются автопроизводителями вообще и Nissan в частности. Все перечислять не буду, упомяну лишь светодиоды, GPS-навигацию и литий-ионные батареи.

Шинная компания Good Year напомнила, что практически все резиновые изделия в космическом корабле были разработаны при участии ее специалистов — от уплотнителей на иллюминаторах до поплавков, которые удерживали капсулу на поверхности океана после приводнения.

Любопытен и пресс-релиз компании Infiniti, которая появилась лишь спустя 20 лет после первого полета на Луну. «Несмотря на успех программы Apollo 11, — говорится в документе, — посадка прошла неидеально. На высоте чуть меньше 2 км над Луной, буквально через пять минут после начала спуска автономная система посадки модуля Eagle вышла из строя. И только благодаря мужеству и мастерству Нила Армстронга миссию удалось спасти. Он перевел модуль на ручное управление и собственноручно посадил корабль. Именно в тот момент Армстронг наглядно продемонстрировал примат человеческого фактора над машинами. Так вот, Infiniti в полной мере разделяет этот подход при разработке технологий автономного вождения. Владельцы автомобилей марки не станут заложниками строго запрограммированных действий искусственного интеллекта, но смогут при необходимости привнести в процесс управления свой опыт и свои умения. Именно водитель, а не электроника, должен обладать правами главенствующего контроля над автомобилем».

Мне кажется, золотые слова.