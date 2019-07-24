В Саратовской области землю под рынком незаконно продали за 15% от кадастровой стоимости

Арбитражный суд Саратовской области по иску Вольской межрайонной прокуратуры признал недействительной сделку купли-продажи земельного участка в поселке Сенной, на котором располагается открытый сельскохозяйственный рынок.

Как показала прокурорская проверка, в феврале 2017 года администрация Сенного муниципального образования продала юридическому лицу участок площадью 4 585 кв.м за 15% от кадастровой стоимости, которая составляет 2 млн руб. Сделка была совершена в связи с тем, что компания является собственником расположенного на нем объекта площадью 22 кв. м. Площадь сооружения в 208 раз меньше площади земли, что. по мнению прокуратуры, не дает муниципалитету право продавать его без торгов, поскольку это нарушает права потенциальных участников аукциона.

Решение областного арбитража поддержано апелляционной инстанцией.

Марина Ковалева