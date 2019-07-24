В Саратовской области землю под рынком незаконно продали за 15% от кадастровой стоимости

Арбитражный суд Саратовской области по иску Вольской межрайонной прокуратуры признал недействительной сделку купли-продажи земельного участка в поселке Сенной, на котором располагается открытый сельскохозяйственный рынок.
Как показала прокурорская проверка, в феврале 2017 года администрация Сенного муниципального образования продала юридическому лицу участок площадью 4 585 кв.м за 15% от кадастровой стоимости, которая составляет 2 млн руб. Сделка была совершена в связи с тем, что компания является собственником расположенного на нем объекта площадью 22 кв. м. Площадь сооружения в 208 раз меньше площади земли, что. по мнению прокуратуры, не дает муниципалитету право продавать его без торгов, поскольку это нарушает права потенциальных участников аукциона.
Решение областного арбитража поддержано апелляционной инстанцией.