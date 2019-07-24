В Краснодаре экс-полицейский осужден на восемь лет за взятку

Ленинский суд Краснодара признал бывшего сотрудника городского УВД Евгения Еременко виновным в получении взятки и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет, сообщило управление ФСБ России по Краснодарскому краю.

Сотрудники УФСБ, как сообщили в управлении, задокументировали факт получения господином Еременко денежных средств в размере 400 тыс. рублей. За это денежное вознаграждение полицейский обещал решить вопрос по уводу от уголовной ответственности одного из фигурантов дела о причинении тяжкого вреда здоровью. По данному факту СУ СК РФ по Краснодарскому краю возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Анна Перова, Краснодар