Кузбасская компания не смогла взыскать с властей Красноярского края 23,5 млрд рублей

Арбитражный суд Красноярского края отказался удовлетворить иск кузбасской компании «Чек-Су.ВК», требовавшей взыскать с краевого правительства 23,5 млрд руб. Суд рассматривал заявление компании с декабря 2017 года. «Чек-Су.ВК» требовала от властей возместить убытки, понесенные из-за отказа Красноярского края от строительства ферросплавного завода.

Проект завода в 2012 году вызвал массовые протесты жителей Красноярского края. Компания, как писал “Ъ”, привлекла средства ВЭБа на разработку Усинского месторождения марганцевой руды в Кемеровской области и строительство ферросплавного завода. После протестов «Чек-Су.ВК» отказалась от своих планов и решила в 2015 году построить в Хакасии завода электролитического марганца мощностью 80 тыс. т в год. Однако инвестировать в него ВЭБ отказался.

В декабре 2017 года ЗАО «Чек-Су.ВК» признано банкротом. На тот момент требования кредиторов составляли 16,3 млрд руб.

Оксана Павлова