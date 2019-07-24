БПК имени Гафури, попавший под банкротство, возобновит работу

Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури (БПК, владеет брендом «Индюшкин»), который в марте 2019 года был признан банкротом по требованию ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам, возобновит работу. О том, что предприятие готовится к «запуску», сегодня сообщил журналистам врио главы Башкирии Радий Хабиров.

1 июля, как следует из данных на едином федресурсе сведений о банкротстве, заочное собрание комитета кредиторов БПК приняло решение о передаче имущественного комплекса предприятия московскому ООО «Птицеводческий комплекс Урал». Срок договора аренды и его условия в материалах банкротного дела не уточняются.

ООО «Птицеводческий комплекс Урал» образовано в Москве в декабре 2018 года. 99,9% уставного капитала через ООО «Гледен инвест» принадлежит кипрской акционерной компании «Гилтспурус холдинг лимитед» с уставным капиталом 50 млн руб. В 2008 году «Гледен инвест» принадлежала ее нынешнему директору Александру Максецкому. «Гледен инвест» с декабря 2018 года также является учредителем московского ООО «Птицеводческий комплекс» (занимается разведением сельскохозяйственной птицы), а с октября 2018 года — московского ООО «Знамя Подмосковья-3» (занимается куплей-продажей земельных участков).

В конце июня конкурсный управляющий БПК Александр Иващенко из СРО «Евросиб» подал в арбитражный суд Башкирии заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму 17,87 млрд руб. бывших контролирующих лиц предприятия — его совладельцев Дамира Камилова (бывший владелец Уралкапиталбанка) и Нелли Юсуповой (дочь предпринимателя Марселя Юсупова), а также Ирека Сафина и принадлежавшее Марселю Юсупову АО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат» (признано банкротом).

Крупнейшим кредитором предприятия является Россельхозбанк, требования которого оцениваются в 12 млрд руб.

Работа БПК заморожена с осени 2017 года. До этого времени компания занимала третье место по производству мяса индейки в РФ после «Дамате» Наума Бабаева и «Евродона» Вадима Ванеева.

Наталья Павлова, Булат Баширов