Без спойлеров

Из нашумевших сериальных премьер разных лет «Коммерсантъ Стиль» выбрал те, в которых макияж и прически не просто были нужны для красивого кадра, а помогли режиссерам раскрыть образы персонажей.

«Очень странные дела»

И пусть братья Даффер, создатели сериала, говорят, что Netflix дали им денег на проект со скрипом,— сериал был обречен на коммерческий успех. Причина массового обожания — хорошая работа с культурным пластом эпохи, которую они взяли за источник вдохновения: фильмы и музыку 1980-х по неведомым обстоятельствам любят даже те, кто родился в нулевых, а глянец уже пятый сезон пишет о возвращении накладных плеч и пышных начесов в моду. Кажется, нам всем грустно жить в 2019-м и мы хотим в 1985-й. В третьем сезоне бьюти еще больше, чем в первых двух. Например, посмотрите на макияж Карен Уилер из первой серии — малиновые губы и сиреневые с переливом веки можно и нужно носить и сейчас. Или на новый стиль Билли, который и в прошлом сезоне выглядел типичным бэдбоем, а в третьем ему на лбу разве что слово «ублюдок» не написали.

«Эйфория»

Откровенный сериал о наркотиках, сексе и подростковых драмах со звездой Disney Channel Зендаей в главной роли уже растопил миллиард сердец зрителей всех возрастов и к всеобщей радости был продлен на второй сезон. Если такие сюжеты по тем или иным причинам не для вас, но вы фанат макияжа — посмотреть все равно стоит. В «Эйфории» смелый и затейливый макияж носят почти все — например, Джулс любит неоновые оттенки теней и мешает на веках сразу несколько, а Мэдди украшает брови серебряными стразами, вот вам готовые идеи для макияжа на последние летние вечеринки. Кстати, главная визажистка проекта Дониэлла Дэви рассказывает, что основным источником вдохновения для нее был макияж обычных подростков из социальных медиа.

«Поза»

«Поза» — в первую очередь про историю, потрясающие наряды и хореографию, но про макияж тут тоже не забыли. Если бы за достоверность давали отдельные награды, команда «Позы» взяла бы их все: трансгендерных персонажей здесь играют трансгендерные люди (что редкость для киноиндустрии), а телеканал FX щедро выделил денег на реквизит, чтобы даже улицы и цвет уличного освещения были изображены максимально правдиво. И понятное дело, гримеры и художники проделали просто колоссальную работу. Так руководитель отдела макияжа Шерри Берман Лоуренс говорит, что ее работа на проекте — это куда больше чем просто накрасить актеров.

«Действие сериала происходит в определенный период, а сюжет рассказывает про вог-комьюнити с его “домами”, каждый из которых имел свои особенности,— говорит она.— Мы хотели передать это через макияжи и прически как можно точнее».

«Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений»

Говорят, не одобрившая сериал Донателла Версаче вусмерть разругалась с бывшей фавориткой Пенелопой Круз, сыгравшей в нем главную роль. Но мы не об этом. Если Эдгара Рамиреса визажисты попытались сделать максимально похожим на самого Джанни, то Круз в образе вы узнаете без труда: гримеры обошлись без накладных губ, апельсинового автозагара, пластического грима и даже цветных линз. Только брови-ниточки, угольные смоки и платиновые волосы с челкой на пол-лба.

Вероятно, не хотели лишний раз гневить синьору Версаче, для которой коммерциализация трагедии ее семьи стала большим ударом.

«Дурнушка Бетти»

Вы можете подумать, что никакого макияжа здесь нет, но на самом деле под «дурнушку» Америку Ферреру было загримировать куда сложнее, чем под «красавицу». Густые неряшливые брови Бетти визажистка проекта Беверли Джо Прайор рисовала кремовой подводкой (2006 год!), вырисовывая супертонкой кистью каждый волосок, а чтобы сделать актрису не по-гламурному бледной, Прайор использовала тональный крем на пару тонов светлее кожи актрисы. Даже парик героини приходилось каждый раз укладывать особым образом для эффекта прически «уснула с мокрой головой и утром не успела причесаться».

«Школа»

И хотя аргумент «прямо как в жизни» обычно не принимается за серьезную критику, если речь идет о фильмах про суровую российскую действительность, в этом случае можно только восхищаться, как легко в героях узнаются королева школы, самый странный парень в классе и эмо-киды с Манежки. В общем-то, на закате нулевых подростки так и выглядели: модные девчонки завивали волосы в тугие локоны и заливали их лаком, как Оля Будилова, а юные неформалки пожирнее обводили глаза черным карандашом, не тратя времени на растушевку и проработку линии роста ресниц. Кстати, для образов эмо команду консультировала актриса, исполнившая роль Колючки,— девушка сама относила себя к этой субкультуре и за пределами площадки тоже выглядела соответствующе.

Роксана Киселева