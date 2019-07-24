На Саврополье дело директора ООО «Хлебпродкут» об уклонении от налогов передали в суд

В Благодарненский районный суд направили дело генерального директора ООО «Хлебпродукт» Магомеда Магомедова о неуплате налогов в крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

По данным следствия, господин Магомедов с 2015 по 2017 год умышленно не платил в бюджет налог на добавленную стоимость ООО «Хлебпродукт». За это время предприятие задолжало налоговой более 30 млн руб. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Хлебпродукт» зарегистрировано в октябре 2015 года с основным видом деятельности «оптовая торговля зерном». Директором и владельцем предприятия является Магомед Магомедов. Компания находится на ликвидации, в апреле этого года она исключена из ЕГРЮЛ.

Дарья Голякова