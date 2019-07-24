В Ростовской области в 2020 году благоустроят 46 общественных территорий

В 2020 году в 40 муниципалитетах Ростовской области благоустроят 46 общественных территорий, которые были определены в ходе конкурса. Об этом на заседании правительства региона сообщила советник губернатора Светлана Мананкина.

Голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году, проводилось с февраля 2019 года. Тогда более 238 тыс. человек, жителей 55 муниципалитетов, отобрали для участия в рейтинговом голосовании 223 общественные территории. Итоговый перечень объектов сформировала специальная комиссия.

Победившие в конкурсе проекты должны получить положительное заключение госэкспертизы уже в этом голу, чтобы в начале 2020 года муниципалитеты уже смогли объявить электронные аукционы по поиску подрядчиков.

Кристина Федичкина