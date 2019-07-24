Кандидат в муниципалы проиграл суд по иску о выдвижении оппонента и оплатит ему судебные расходы

В Санкт-Петербургский городской суд поступил иск в отношении Городской избирательной комиссии. В своем заявлении кандидат в муниципальные депутаты Антон Вересов (самовыдвиженец) планировал оспорить решение, на основе которого ИКМО «Владимирский округ» зарегистрировало кандидата в муниципалы от партии «Яблоко» Елену Андрусенко. Об этом в Twitter сообщил политический активист Максим Кац.

Муниципальная комиссия написала возражение, в котором указала, что согласна со всеми доводами истца. Они основывались на том, что Елена Андрусенко якобы, не предоставила решение о проведении партийной конференции. Это было опровергнуто комиссией по рассмотрению жалоб ГИК.

Суд постановил отказать в удовлетворении иска, а также взыскать с заявителя 15 тысяч руб. в качестве судебных расходов в пользу кандидата от «Яблока».

Олег Дилимбетов