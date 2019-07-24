Найден новый способ определения цвета звезд

Доктор Эдвард Скиннер Кинг из Гарвардской обсерватории, известный своими работами по использованию фотографии в астрономических наблюдениях, разработал новый метод определения цвета звезд.

На объектив телескопа помещается листовое стекло. Для данной цели может подойти обычное оконное стекло, продающееся в магазинах. Оно покрывается желатиновой пленкой. Половина пленки окрашивается в желтый цвет, вторая половина — в синий.

Затем делается снимок звезды на изохроматическую фотографическую пластинку без наведения на резкость. На полученной фотографии можно увидеть диск, часть которого показывает эффект воздействия желтого цвета, а другая часть — синего. После этого две половинки фотографии сравниваются с помощью фотографического клина или других доступных инструментов.

Доктор Эдвард Скиннер Кинг начал работать в Гарвардской обсерватории после окончания Гамильтонского колледжа в качестве наблюдателя, впоследствии стал ассистентом, а затем и профессором. Он является пионером и главным авторитетом в области фотометрии.

В числе главных достижений Гарвардской обсерватории — определение фотографической и визуальной звездной величины Солнца. Этой работой доктор Кинг занимался в течение семи лет. Много лет доктор Кинг посвятил фотографическим наблюдениям затмений спутников Юпитера с помощью 11-дюймового рефрактора Дрейпера. Также он несколько раз фотографировал покрытие светил, в том числе Сатурна, Луной.

Полное описание нового метода доктора Э. С. Кинга по определению цвета звезд опубликовано в Journal of the British Astronomical Assosiation за 1919 год.

Подготовил Алексей Алексеев