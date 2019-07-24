Сенатор Сергей Лукин: Зарегистрировать региональные бренды станет проще

Фото: пресс-служба

Сергей Лукин принял участие в 463 заседании Совета Федерации. Сенаторы рассмотрели широкий круг социально значимых вопросов. Внесены изменения в кодексы РФ, одобрено более шестидесяти федеральных законов – в их числе целый ряд документов, инициированных и разработанных членами верхней палаты парламента.

В ходе заседания Совет Федерации поддержал законопроект о «брендах регионов», подготовленный группой сенаторов во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко. Гражданский кодекс России дополнен новым самостоятельным объектом интеллектуальных прав, закрепленным как «географическое указание». Такой вид индивидуализации товара будет действовать наравне с существующим в настоящее время «наименованием места происхождения товара», однако иметь более простую регистрацию.

– Каждый регион отличает историческая, культурная, природная уникальность. Принятие данного федерального закона позволит местным производителям получить новый инструмент для эффективного позиционирования своих товаров, продвижения их как на российском, так и на зарубежном рынке. Предлагаемые законопроектом изменения позволят повысить конкурентоспособность экономики регионов, будут способствовать привлечению инвестиций и развитию туризма. Воронежская область должна активно работать в этом направлении, – подчеркнул член Совета Федерации Сергей Лукин. Парламентарий, входящий в состав рабочей группы по развитию интеллектуальной собственности при правительстве региона, добавил, что экспертная группа Торгово-промышленной палаты Воронежской области располагает необходимыми компетенциями для того, чтобы сертифицировать регион происхождения товара, производя экспертную оценку с документальным и лабораторным подтверждением.

Принятым законопроектом устанавливается, что географическим указанием, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, которое позволяет идентифицировать товар как происходящий с территории конкретного географического объекта. Географическим происхождением товара должны в значительной степени определяться его особое качество, репутация или другие характеристики и хотя бы одна из стадий производства.

– Закон о региональных брендах дает определение обоим видам средств индивидуализации товара – «географическое указание» и «наименование места происхождения товара», указывая конкретные требования к каждому из них. В соответствии с этими требованиями заявитель сможет определить, на охрану какого объекта интеллектуальных прав он может претендовать, это соответствует мировым тенденциям, – пояснил сенатор.

Фото: пресс-служба

Напомним, что с момента введения в России государственной регистрации наименования места происхождения товара в 1992 году было зарегистрировано и охраняется около 200 таких брендов, среди них – «Оренбургский пуховый платок», «Вологодское масло», «Адыгейский сыр», «Хохлома», «Гжель» и другие.

Госрегистрацию географических указаний будет проводить Роспатент. Возможность зарегистрировать географическое указание будет предоставлена одному или нескольким гражданам, юрлицу, а также ассоциации, союзу или иному объединению.

Принятие закона о «брендах регионов» представляет собой серьезный шаг на пути совершенствования правового поля в области интеллектуальной собственности в России, – подчеркнул Сергей Лукин.

Одним из наиболее резонансных законопроектов, одобренных в ходе заседания Совета Федерации, стал запрет коллекторам взыскивать с граждан долги по ЖКХ. Соответствующие поправки внесены в Жилищный кодекс и ряд других законов, в том числе в закон о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях.

По словам сенатора Сергея Лукина, закон, ограничивающий деятельность долговых агентств, на первое место ставит усиление защиты прав собственников жилья.

В своем комментарии парламентскому телеканалу «Вместе-РФ» Сергей Лукин отметил:

– Граждане неоднократно обращались к представителям власти с требованием принять соответствующие решения: должникам поступали угрозы, коллекторы портили их имущество, бывали случаи нападений. Одобренным сегодня законопроектом мы вводим полный запрет на передачу коллекторам долгов граждан по услугам ЖКХ. Каждый гражданин Российской Федерации независимо от жизненной ситуации должен быть защищен законом, иметь гарантированное право на уважение, достоинство и возможность отстоять свою правовую позицию. Все процедуры взыскания долговых обязательств с граждан должны носить цивилизованный характер. В законопроекте учтено, что взыскание долга допустимо будет осуществлять только по решению суда.

Уступка права по взысканию просроченной задолженности граждан по ЖКХ станет возможна только для профессиональных участников рынка жилищно-коммунальных услуг – управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК или ресурсоснабжающих организаций.

В рамках комплекса мер, направленных на реформирование строительной отрасли, сенаторами был одобрен законопроект, упрощающий использование Фондом защиты прав дольщиков субсидий для достройки домов, застройщики которых признаны банкротами.

Согласно действующим правилам, в 2019-2021 годах Фонду могут предоставляться бюджетные субсидии в виде имущественного взноса РФ для финансирования завершения строительства многоквартирных домов. Документ вносит в Бюджетный кодекс поправки, направленные на повышение эффективности деятельности Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

– В соответствии с принятыми изменениями, бюджетные средства, предназначенные для ликвидации долгостроя, можно будет использовать без прохождения процедуры госзакупок, предусмотренной законодательством о контрактной системе. Таким образом, создается еще один механизм достройки проблемных объектов, – отметил сенатор Сергей Лукин.

Ольга Вороновская