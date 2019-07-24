Очаг АЧС находится в 8 км от крупного нижегородского свинокомплекса на 100 тыс. голов

В Вадском районе Нижегородской области идут мероприятия по купированию чага африканской чумы свиней, возникшего в популяции диких кабанов. В региональном управлении Россельхознадзора отмечают, что очаг инфекции находится всего в 8 км от промышленного свинокомплекса ООО «ННПП» (входит в норвежскую группу компаний Russia Baltic Pork Invest AS, RBPI) с общим размером поголовья около 100 тыс. голов.

В Россельхознадзоре отметили низкую эффективность проводимых в районе мероприятий по недопущению распространения АЧС. В связи с этим с 24 июля начнутся рейды сводных групп, которые будут обходить населенные пункты, расположенные в непосредственной близости от свинокомплекса. Местных жителей будут убеждать в необходимости убоя имеющихся у них свиней, обещая денежные компенсации от ООО «ННПП».

Кроме того, на въездах в лес будут установлены дополнительные шлагбаумы и предупреждающие таблички, введены дополнительные ограничения на въезд в лес для сбора грибов и ягод. Администрации района поручено усилить контроль за сбором зерновых культур и кукурузы, которые могут стать кормовой базой для диких кабанов.

В населенные пункты, непосредственно примыкающих к очагу АЧС, будут направлены сотрудники ветеринарного надзора, которые должны будут провести анализ эпизоотической ситуации, работать с гражданами по вопросам скорейшей убоя свиней и получения необходимых выплат и осуществлять контроль за действиями ветеринарной службы и других муниципальных органов ответственных за ликвидацию АЧС.

Как сообщал “Ъ-Приволжье”, ранее в Вадском районе был объявлен карантин по АЧС. Паралльно с этим ООО «ННПП» начало выкуп живых свиней у населения с целью прекращения распространения заболевания. Закупочная цена составляет 150 руб. за кг живого веса. Также на территории района сформирована спецбригада охотников для добычи кабанов и обнаружения их трупов.

Андрей Репин