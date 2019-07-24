Сочинский депутат Госдумы займется репатриацией соотечественников

Первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин утвержден на пост специального представителя Госдумы по вопросам миграции и гражданства, сообщается на сайте российского парламента. Господин Затулин является депутатом от Сочинского округа.

Как отметил сам народный избранник, должность спецпредставителя по вопросам миграции новая и в своей работе он намерен сосредоточится на репатриации соотечественников. «Россия сегодня является реципиентом переселенцев с Украины, где продолжается гражданская война. Мы отмечаем при этом демографическую яму в нашей стране, а также снижение миграционного притока. Все это диктует необходимость упрощения процедур получения российского гражданства нашими соотечественниками. В своей работе я хотел бы сосредоточиться на их возвращении в Россию», — рассказал Константин Затулин. Он также отметил, что сейчас уже подготовлены 16 законопроектов в этом направлении.

На прошлой неделе Совет Госдумы передал вопросы миграции, репатриации и гражданства российских соотечественников из ведения Комитета по гражданскому обществу, вопросам общественных и религиозных объединений в ведение Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Это было сделано в связи с необходимостью ускорить законотворческую деятельность в данном направлении.

Андрей Ульченко