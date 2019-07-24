У жительницы Ижевска похитили 424 тысячи рублей под предлогом покупки аккаунта в игре

У 30-летней ижевчанки похитили 424 тыс. руб. под предлогом покупки аккаунта в онлайн-игре. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Потерпевшая сообщила, что она начала играть в онлайн игру около года назад. За это время она потратила в ней около 200 тыс. руб. на улучшение игровых способностей своего персонажа. В дальнейшем женщина решила продать свой игровой аккаунт за 250 тыс. руб. Объявление о продаже потерпевшая разместила в одной из соцсетей. Затем ей написала незнакомая девушка, которая сообщила о готовности приобрести аккаунт и предложила осуществить сделку с помощью посредника под предлогом безопасности. Потерпевшая согласилась. В последующем ей написал неизвестный, который представился посредником. Он попросил женщину перечислить оплату за перевод в размере 25 тыс. руб., которые она перевела указанный им счет. После этого неизвестный также просил потерпевшую оплатить страховку. Так, под различными предлогами, злоумышленники похитили у потерпевшей более 424 тыс. руб.

Отдел по Октябрьскому району СУ УМВД России по Ижевску возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). В настоящее время полицейские принимают меры, направленные на раскрытие преступления.