Частные дома подводят под типовой стандарт

Минстрой предлагает возводить частные дома по единому стандарту. Его соблюдение поможет получить льготную ипотеку. Чиновники разработали подробный проект программы развития индивидуального жилищного строительства. Документ уже разослали по различным ведомствам для согласования. Зачем правительству нужны одинаковые частные дома? И что это даст владельцам такого жилья? Разбирались Светлана Белова и Григорий Колганов.

Частные дома потеряют индивидуальность, но станут доступнее, обещают в Минстрое. За отказ от дизайнерских экспериментов будут давать доступные кредиты. Программа разрабатывалась главным образом для стимулирования ипотеки, пояснил «Ъ FM» глава думского комитета по собственности и земельным отношениям Николай Николаев, который участвовал в обсуждении документа: «Что нужно для банка? Прежде всего, понимание, что имущество, которое передается ему в залог, является ликвидным, этот объект, который строится, обладает определенными понятными рисками. Причем, эти риски должны быть типовыми, потому что для банка понятно, как его считать, и это возможность понижения ипотечных ставок. Если будет типовой массовый рынок, то он будет абсолютно понятен и финансовым институтам, и страховым компаниям, что тоже немаловажно при развитии кредитования».

Жилищное строительство сейчас переживает непростые времена. Из-за перевода многоквартирного строительства на проектное финансирование через эскроу-счета в отрасли наблюдается спад. При этом спрос на ИЖС растет. По прогнозам, в ближайшие годы россияне построят 3 млн частных домов. Инфраструктурой для поселков с частными домами Минстрой предлагает заняться региональным властям. Обеспечение ИЖС электроснабжением за счет местных бюджетов — в обязательном порядке, а газ, тепло, воду и канализацию предлагается подключать по возможности.

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Схема, разработанная министерством, не убедила банкиров активнее кредитовать ИЖС. Первый зампред совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев видит довольно много белых пятен в предлагаемой программе: «Если мы имеем дело с ипотекой, то там все просто: в залоге находится квартира, которую легко оценить в соответствии с рынком. Если появляется еще много участников — муниципалитеты, региональные власти со своими бюджетами, очень, кстати, разными, — оценка рисков будет гораздо более сложная, проблематичная. Если это ипотека, то физическое лицо должно брать кредит и закладывать дом, который ему кто-то построит. Кто это будет строить?»

Застройщики тоже скептически отнеслись к идее стандартизации частного жилья. Сейчас вторичный рынок в этом сегменте полностью покрывает спрос. Возводить новые объекты невыгодно, пояснил директор агентства «Планета Недвижимость» Александр Саяпин: «После того, как у нас рубль, по сути, обесценился в два раза, большинство строительных материалов, которые у нас закупаются, — иностранные. Цены на них тоже существенно выросли. Пришло все к тому, что сейчас рынок настолько перенасыщен объектами, что дешевле купить полностью готовый дом с коммуникациями, чем его построить с нуля.

На таком рынке экономически нецелесообразно заниматься строительством, потому что это будет непродаваемый долгострой, и никакой бизнес на этом не построишь».

Сейчас в России ежегодно сдается в эксплуатацию порядка 270 тыс. частных домов. Но эксперты говорят, что данные статистики некорректны. Часть этого объема приходится на «дачную амнистию». По оценке Минстроя, на легализацию садовых домиков приходится около 7 млн кв. м из 36 млн кв. м ИЖС, которые сдаются ежегодно.

Минстрой планирует запустить по программе стандартного жилья пилотные проекты. Пока в министерстве озвучили три экспериментальные площадки: Липецкая, Белгородская и Воронежская области.