В Ростовской области выдача кредитных карт во втором квартале выросла на 11%

Во втором квартале этого года банки Ростовской области выдали 78 тыс. кредитных карт, что на 11% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба НБКИ.

Больше всего кредитных карт за этот период выдали в Москве (192,5 тыс.), Московской области (150,9 тыс.), Краснодарском крае (118,2 тыс.), Санкт-Петербурге (113,6 тыс. ед.) и Свердловской области (92,7 тыс.).

Самая высокая динамика роста по сравнению со вторым кварталом прошлого года отмечается в Ханты-Мансийском АО (+33,3%), Республике Крым (+26,4%), Удмуртской Республике (+23,3%), Санкт-Петербурге (+21,7%) и Краснодарском крае (+19,0%).

В целом по стране в указанном периоде количество выданных новых кредитных карт увеличилось на 12,0% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 3,02 млн.

Дарья Голякова