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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

У главы Курска могут появиться общественные советники

Глава Курска Виктор Карамышев утвердил положение об общественных советниках мэра. Согласно документу, глава будет сам подбирать советников и определять их количество, при этом они не будут получать оплату за свою работу и не будут являться муниципальными служащими. Советники могут появиться по целому ряду направлений – экономике, финансам, строительстве, инвестполитике, транспорту, социальной политике, образованию и культуре, спорту, молодежной и информационной политике. Они среди прочего смогут ходить на совещания в городскую администрацию и вести прием граждан, но не имеют права давать указания муниципальным служащим.

Подробнее о выборах мэра Курска — в материале “Ъ-Черноземье” «Депутат меняет кресло».

Олег Мухин


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