В 2019 году в Ростовской области построят девять газозаправочных станций

«Газпром» планирует построить в 2019 году в Ростовской области девять газозаправочных станций, об этом сообщил министр промышленности и энергетики Игорь Сорокин.

«В целях оказания финансовой поддержки правительством Ростовской области направлена заявка в Минэнерго России на возмещение затрат на строительство», — сообщил он. По словам господина Сорокина, стоимость одной станции составляет до 160 млн руб.

Напомним, в Ростовской области идет реализация пилотного проекта по развитию рынка газомоторного топлива. Сейчас в регионе работают 14 газовых заправочных станций.

Кристина Федичкина