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Фото: Андрей Абрамов

Благоустройство подвергли инспекции

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов проверил ход работ по созданию комфортной городской среды.

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Жители улицы Тропинина дождались начала работ по благоустройству в рамках федеральной программы по созданию комфортной городской среды. После обсуждения с жителями улицы, во дворах были оборудованы парковочные карманы и тротуары. Появилась новая система освещения – на 60 новых световых опорах разместили светодиодные лампы.

По словам главы города Владимира Панова, в результате этого потребление электроэнергии сократилось в четыре раза.

ДУК занимается другими элементами благоустройства – в зоне его ответственности ремонт входных групп и замена козырьков на подъездах.

Глава Прикокского района Михаил Шатилов считает, что такого масштабного благоустройства их дом не видел с 1982 года.

Напомним, в этом году работы идут на 15 общественных пространствах. Помимо этого, в программу благоустройства вошли 138 городских дворов.

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