Налогоплательщики Челябинской области перечислили в бюджет более 170 млрд руб. за полгода

За шесть месяцев этого года налогоплательщики Челябинской области перечислили в консолидированный бюджет РФ более 170 млрд руб. налогов и взносов на обязательное социальное страхование.

Как сообщает пресс-служба УФНС по Челябинской области, в бюджеты всех уровней перечислено за полгода 119,6 млрд руб., что на 3,4% больше аналогичного периода прошлого года. Федеральная казна получила 44,4 млрд руб., консолидированный бюджет Челябинской области – 75,2 млрд руб. Основная часть доходов сформирована налогами на доходы физических лиц – 34,5 млрд руб., на добавленную стоимость – 31,8 млрд, на прибыль – 27,6 млрд руб.

42,4% всех налоговых поступлений обеспечили предприятия обрабатывающих отраслей. По сравнению с I полугодием 2018 года их платежи выросли на 5,9%, до 51,5 млрд руб. Из них 29,5 млрд перечислены металлургическими предприятиями.

Страховые взносы на обязательное социальное страхование за шесть месяцев составили 59,7 млрд руб., что на 7,3% больше чем годом ранее.