Кольцово расширяется: добраться до наукограда станет удобнее благодаря нацпроекту БКД 2.0

Участки автодорог в р. п. Кольцово будут расширены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКД 2.0), это позволит жителям наукограда быстрее добираться до Академгородка, Барышево и Новосибирска. Ход работ проконтролирован 24 июля в ходе выездной проверки регионального минтранса.



Ремонтные работы в рамках национального проекта прокомментировал губернатор Андрей Травников. «Новосибирская область продолжает наращивать темпы работ по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Дорожные работы сейчас в разгаре — всего в 2019 году в регионе по нацпроекту предстоит отремонтировать порядка 160 км автодорог. Один из примеров динамичной реализации нацпроекта — наукоград Кольцово. В нынешнем году здесь будет обновлено дорожное полотно сразу нескольких автодорог, расширены участки для выездов на трассы, установлены новые автобусные остановки и светофоры»,— отметил глава региона.

В свою очередь, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ставицкий сообщил, что в этом году в Кольцово в рамках нацпроекта ведется капитальный ремонт автодорог №3, №4 и №6. На первых двух объектах будут расширены участки дорог перед светофорами (добавлены дополнительные полосы), что позволит беспрепятственно выезжать на популярные среди местных жителей направления — в сторону села Барышево и на трассу «Кольцово — Академгородок», а также в Новосибирск. Всего в рамках капитального ремонта в Кольцово на площади 21 265 кв. м (2,5 км) будет уложен верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, устойчивого к различным видам деформаций. На проспекте академика Сандахчиева предусмотрено устройство водопропускных лотков — вода будет отведена непосредственно в главный ливневый коллектор наукограда. Также в рамках проекта ведутся работы по устройству 8 автобусных остановок.

В ходе выездной проверки 24 июля Сергей Ставицкий проверил автодорогу №4 в Кольцово, где ведутся работы по устройству верхнего слоя асфальтобетона. Ремонтные работы должны быть завершены 1 сентября 2019 года. Общее финансирование работ по нацпроекту в наукограде составляет 32,8 млн руб. «Главная цель, поставленная губернатором перед министерством, — это постоянные инспекционные выезды и проверки качества выполняемых работ в рамках нацпроекта,— отметил замминистра.— На данном объекте мы проверили качество материалов, технологию укладки асфальтобетонного покрытия, устройство площадки под автобусную остановку. Есть небольшие замечания по проектной документации, все они будут устранены».

В настоящее время в Новосибирской области работы в рамках нацпроекта ведутся на всех запланированных на 2019 год 117 объектах.

На реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Новосибирской области до 2024 года будет выделено более 39 млрд руб., из них средства федерального бюджета — 8,2 млрд, областного бюджета — 29,1 млрд, а также средства бюджетов муниципалитетов. В этом году по нацпроекту региону предстоит освоить порядка 5,5 млрд руб. За шесть лет планируется отремонтировать, в том числе капитально, реконструировать и построить порядка 1,2 тыс. км региональных трасс и 187,5 км местных дорог. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКД 2.0) реализуется в России в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорт проекта в 2018 году утвержден Советом при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Нацпроекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни, создания комфортных условий для проживания, условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте правительства РФ.