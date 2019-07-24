Около церковных стен Первый камень заложен в восстановление южной стены Вознесенского Печерского мужского монастыря.

Сейчас работы по восстановлению исторической монастырской ограды проводятся в рамках подготовки празднования 800-летия со дня основания Нижнего Новгорода. В советское время сооружения, находящиеся на территории обители, использовали в качестве жилых помещений. В настоящее время северо-западная башня и примыкающие к ней стены находятся в полуразрушенном состоянии. В частности, практически уничтожены юго-восточная башня идущая вдоль откоса стена монастыря.

Руководящий работами по восстановлению ограды эксперт Виктор Дмитриев, сообщил, что исторический фундамент строения удалось сохранить.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий сказал, что восстановление монастыря - огромная работа, в которой участвует колоссальное количество специалистов - архитекторов, историков, проектировщиков и ученых.

Вознесенский Печерский монастырь – один из мужских монастырей Русской православной церкви. Основан в 1328 году на берегу Волги вблизи Нижнего Новгорода.