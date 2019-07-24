Совфед готовит законопроект о защите Телецкого озера

Совет федерации разрабатывает проект федерального закона о защите Телецкого озера на Алтае, который должен помочь сохранить водоем и обеспечить условия для жизни людей. Об этом заявила сенатор от исполнительной власти Республики Алтай Татьяна Гигель.

По словам сенатора, парламентарии в своей работе ориентируются на закон «Об охране озера Байкал», но намерены не повторять его ошибок. «Надо найти тот золотой баланс, что позволит одновременно и сохранить уникальный природный объект, и позволит местному населению спокойно здесь жить и работать привычным укладом»,— цитирует ее «Парламентская газета».

Телецкое озеро входит в состав Алтайского заповедника. В декабре 2016 года президент Владимир Путин поручил разработать программу по сохранению водоема. Ранее врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин сообщал, что в 2019 году регион получит из федерального бюджета более 600 млн руб. в рамках нацпроекта «Экология» на реабилитацию Телецкого озера и развитие близлежащей территории.

По данным республиканского правительства, в рамках проекта по сохранению водоема планируется строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин, системы водоотведения и очистки ливневых стоков в селах Артыбаш и Иогач, а также полигона твердых коммунальных отходов в Турочакском районе. Работы собираются завершить к 2024 году.

Илья Галагуз