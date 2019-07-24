На мобильные диагностические комплексы для саратовцев из федерального бюджета выделят 56 млн рублей

Министерство здравоохранения Саратовской области намерено закупить семь мобильных медико-диагностических комплексов, которые позволяют оказывать медицинскую помощь жителям отдаленных территорий. Чиновники намерены совершить закупку в 2020 году, уточнили в пресс-службе ведомства. Из федерального бюджета на эти цели будет выделено 56 млн руб.

Она будет осуществляться в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» федерального национального проекта «Здравоохранение».

В 2018 году было приобретено за счет средств областного бюджета три таких комплекса, еще четыре – за счет федерального бюджета, два из них направлены в Перелюбский и Новоузенский районы.

В прошлом году передвижными комплексами было обследовано 86,5 тыс. чел., у 12,5 тыс. из которых выявлены различные патологии. На дообследование направлено 11 тыс. чел. В этом году обследовано 40 тыс. жителей региона.

Марина Ковалева