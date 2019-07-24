В ремонт пассажирских платформ на СКЖД вложили 30 млн рублей за полгода

В первом полугодии этого года на ремонт пассажирских платформ на Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД) направили более 30 млн руб., сообщает пресс-служба СКЖД. Большая часть работ пришлась на Краснодарский и Минераловодский регион магистрали.

В этот период отремонтировали платформу на станции Чемитоквадже. Продолжаются ремонтные работы на станциях Григорополисская и Олимпийская деревня. Кроме того, в СКЖД планируют капитальный ремонт еще десяти объектов, на семи из которых работы уже начались.

В этом году ОАО «РЖД» планирует выделить 116 млн руб. на проектно-изыскательские работы и реконструкцию платформ на участке Ростов – Лихая Ростовского региона СКЖД, обустройство технологической площадки на станции Каменоломни и проектирование вокзала на станции Минутка.

Дарья Голякова