В Ейске задержано судно под флагом Молдавии

В кубанском порту из-за плохого технического состояния судна, а также из-за не выплаты заработных плат экипажу задержан корабль под флагом Молдавии, сообщает ТАСС со ссылкой на Российский профессиональный союз моряков.

«В Ейском потру после инспекции государственного портового контроля задержано судно Lizori. Причин для этого оказалось достаточно: плохое техническое состояние и такое же отношение к труду моряков, - говорится в сообщении.

Морякам в общей сложности задолжали $11,23 тыс., они обратились за помощью в решении вопроса возвращения домой. «В ходе проверки выяснилось, что работодатель установил крохотные зарплаты, но и их не выплачивал. После инспекции морякам заплатили деньги за два месяца, но, чтобы теплоход мог покинуть Ейск, этого мало. Поскольку Lizori находится в ужасном техническом состоянии, решается вопрос о перегоне судна на ремонт в Херсон. Для оценки ситуации на борт прибыли сотрудники Украинского регистра судоходства», - уточняется в сообщении.

Андрей Ульченко