Квартальный убыток Daimler составил €1,2 млрд

Германский производитель автомобилей Daimler AG опубликовал отчетность за второй квартал текущего года. Его компания завершила с чистым убытком €1,2 млрд. Для сравнения, во втором квартале 2018 года была зафиксирована чистая прибыль в размере €1,8 млрд. Убыток в пересчете на акцию составил €1,24 (год назад была прибыль в размере €1,6 на акцию). Причиной отрицательного результата стали «единовременные расходы в размере €4,2 млрд», связанные с «дизельгейтом» и заменой дефектных подушек безопасности производства компании Takata.

Между тем квартальная выручка Daimler выросла на 5% и составила €42,7 млрд. За отчетный период было продано 822 тыс. автомобилей, что на 1% меньше, чем во втором квартале 2018 года.

Комментируя опубликованные данные, председатель правления компании Ола Каллениус отметил: «На результатах второго квартала преимущественно сказались единовременные расходы в размере €4,2 млрд. Поэтому во втором полугодии мы сконцентрируемся на улучшении производственных показателей и формировании денежных потоков». Кроме того, по его словам, компания продолжает процесс преобразований, необходимых для обеспечения будущего успеха. При этом компания ожидает, что за весь 2019 год будет продано несколько больше, чем в 2018 году, и показатель годовой выручки также будет выше прошлогоднего.

Алена Миклашевская