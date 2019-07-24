«Корпорация развития Удмуртии» планирует выйти на прибыль к концу года

К концу 2019 года «Корпорация развития Удмуртии» планирует выйти на прибыль. Об этом сообщил гендиректор корпорации Константин Сунцов.

«У нас выручка выросла за первое полугодие на 30% и составила 6,3 млн руб. Мы работали по упрощенной системе налогообложения. К концу года мы планируем выйти на прибыль»,— заявил господин Сунцов.

По его словам, сегодня организация зарабатывает проектах государственно-частного партнерства, а также на сопровождении субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). За шесть месяцев этого года поддержку от корпорации получили 1,7 тыс. субъектов МСП. «Люди сравнивают нас и федеральные компании, у нас цена гораздо ниже на те же самые услуги. Нам это помогает выходить на самоокупаемость»,— пояснил Константин Сунцов.