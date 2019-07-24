В первом полугодии чистая прибыль НМТП по РСБУ 2019 года выросла в 30 раз

За первые шесть месяцев этого года выручка Новороссийского морского торгового порта выросла на 5,64%, до уровня в 14,5 млрд руб. Валовая прибыль за шесть месяцев увеличилась на 1,71% до 9,702 млрд руб. Прибыль от продаж выросла на 9,7%, до 9,086 млрд руб. Прибыль до налогообложения возросла в 34,8 раза и составила 52,323 млрд руб.

Напомним, НМТП в конце апреля закрыл сделку по продаже Новороссийского зернового терминала (НЗТ) банку ВТБ, ее приблизительная стоимость составила 35,5 млрд руб.

Долгосрочные обязательства НМТП по состоянию на конец июня 2019 года снизились до 46,251 млрд руб. с 57,671 млрд руб. на конец прошлого года, краткосрочные – выросли до 28,555 млрд руб. с 20,633 млрд руб.

Елена Рыжкова