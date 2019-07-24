В Ростовской области сумма налоговых льгот в 2018 году превысила 5 млрд рублей

В 2018 году общая сумма налоговых льгот в Ростовской области составила более 5,1 млрд руб. Об этом на заседании правительства Ростовской области рассказала министр финансов региона Лилия Федотова.

Налоговые льготы составили 3,7% от всех налоговых доходов областного бюджета. Из всех налоговых льгот 55% получили субъекты малого предпринимательства, еще 43% — инвесторы, остальные 2% достались иным категориям. По данным правительства, упрощенной системой налогообложения воспользовались 15,3 тыс. субъектов малого предпринимательства, сумма льгот составила 1,8 млрд руб.

На заседании прозвучал вопрос, возможно ли предоставление налоговых льгот местным предприятиям, испытывающим трудности — в качестве примера были приведены ростовская фабрика игрушек, «Евродон» и «Мишкино». Лилия Федотова отметила, ставки не могут быть определены в индивидуальном порядке, они устанавливаются только для категорий налогоплательщиков. «То, что касается банкроства предприятий — это уже другая история, другое законодательство»,— подчеркнула она.

Госпожа Федотова также подчеркнула, что инвесторы, которые получают налоговые льготы, — это не обязательно новые предприятия. Уже существующие компании могут попасть в эту категорию при заключении специальных соглашений с правительством Ростовской области.

Кристина Федичкина