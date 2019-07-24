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Молодежный форум «iВолга 2.0» собрал рекордное количество заявок на участие

Во вторник, 23 июля, на площадке Фестивального парка на Мастрюковских озерах состоялось торжественное открытие молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга 2.0». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Заявочная кампания «iВолги 2.0» побила собственный рекорд – в этом году было подано 13 322 заявки от участников от всех субъектов ПФО, других регионов России и иностранных государств. Для участия в форуме, кандидаты должны были разработать проект и подать заявку на участие, а также заполнить мотивационный блок.

На открытии форума присутствовал заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, отметивший, что форуму уделяется пристальное внимание на самом высоком уровне. «Именно здесь запускаются уникальные проекты, идеи воплощаются в жизнь.

По мнению члена жюри молодежного форума «iВолга 2.0» Михринисо Нигматуллиной, мероприятие представляет собой уникальную возможность для нетворкинга и общения с потенциальными, клиентами, партнерами и менторами. «За пару дней на форуме можно завести сотни полезных знакомств, когда как в повседневной жизни для этого могут потребоваться годы», — заявила бизнес-эксперт.

В ходе форума будут работать десять тематических смен: «Наука и образование будущего», «Агрополис», «Ты – предприниматель», «PROспорт», «Инфоgram», «Победы страны – гордость поколений», «Труд Крут!», «Молодежная команда страны», «Культурный БУМ!», «iVolga International». Победители на реализацию своих проектов получат финансовую поддержку в размере от 150 до 300 тыс. руб. Призовой фонд «iВолги 2.0» составляет 10 млн руб.

Андрей Сазонов


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