На директора образовательного учреждения на Кубани заведено дело за незаконные премии

Следственным отделением ОМВД России по Калининскому району заведено уголовное дела на 50-летнего директора учебного заведения по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю. Название учреждения не уточняется. Дело возбуждено по заявлению заместителя главы местной администрации, который выявил нарушения в ходе проведения внеплановой проверки.

По данным следствия, руководитель заведения незаконно выписывал себе премии в 2016-2018 годах. Кроме того, подозреваемый заключил договор на закупку автозапчастей для служебной машины, однако товар не купил, а деньги потратил на себя.

По инкриминируемой статье мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Андрей Ульченко