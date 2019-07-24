Тамбовская ферма ФСИН признана банкротом

Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) «Тамбовское», следует из судебной документации. Резолютивная часть решения пока не опубликована. Напомним, иск к ферме подало федеральное государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие (ФГУСХП) «Ростовское», которому тамбовское ФГУП задолжало 67,4 млн руб. Оба предприятия принадлежат Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) и занимаются выращиванием сельскохозяйственной продукции. На обеих фермах работают заключенные. Отметим также, что «Тамбовское» также должно Сбербанку 69,9 млн руб., в залоге у банка находятся мельница, дизельные станции, здания и сельскохозяйственная техника общей стоимостью 41,2 млн руб. Суд включил задолженность перед банком в реестр требования кредиторов.

Также в реестр включено ООО «Ковчег» с требованиями 2,9 млн руб., ООО «Центральная тендерная компания» (446,6 тыс. руб.), разные структуры Федеральной налоговой службы (6,6 млн руб.), ООО «Тракер Групп» (845 тыс. руб.), ООО «Спец комплект» (1,4 млн руб.), ОАО «Консервсушпрод» (12,6 млн руб.), ООО «БДА Капитал» (1,9 млн руб.). Кроме того, в реестре указаны управления ФСИН по Волгоградской (634,8 тыс. руб.), Томской (58,7 тыс. руб.), Калужской (36,6 тыс. руб.), Иркутской (939,2 тыс. руб.), Мурманской (72,5 тыс. руб.) областях и по Карелии (11,3 тыс. руб.), а также тамбовская ИК-8 (160,5 тыс. руб.) и принадлежащее ведомству ФГУП «Кубанское» (13,3 млн руб.).

Подробнее о споре между двумя предприятиями ФСИН читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Сам себе наказание».

Александр Прытков