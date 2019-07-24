В Новочеркасске предпринимателя оштрафовали за торговлю контрафактной одеждой

В Ростовской области Новочеркасский городской суд приговорил местную жительницу к штрафу 70 тыс. руб. за незаконное использование чужого товарного знака с причинением крупного ущерба (ч. 1 ст. 180 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Суд установил, что подсудимая продавала в магазине «Мода Плюс» в Новочеркасске контрафактную одежду и аксессуары под товарными знаками Louis Vuitton и Hermes. Кроме того, в магазине продавались майки с символикой Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Своими действиями подсудимая причинила правообладателям ущерб на сумму более 490 тыс руб. Так как подсудимая была беременна, что является смягчающим обстоятельством, суд назначил ей наказание в виде штрафа.

Дарья Голякова