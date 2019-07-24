В Петербурге переоборудуют чердаки 2 тыс. домов для уменьшения образования наледи

Чердаки 2 тыс. домов в Петербурге будут модернизированы, чтобы уменьшить образование наледи в зимний период. Об этом заявил врио губернатора Александр Беглов.

По его словам, работы по технологии «холодный чердак» будут выполнены до 30 ноября. «До 2020 года все многоквартирные дома города должны быть переведены на систему "холодный чердак"», — добавил господин Беглов. На модернизацию чердаков из бюджета выделено 703 млн рублей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова председателя жилищного комитета Санкт-Петербурга Виктора Борщева, в 2020 году планируется реконструировать чердачные помещения 1,3 тыс. многоквартирных жилых домов. В прошлом году такие работы проводились на 994 чердаках города.