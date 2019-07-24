Информацию об эвакуированном на Кубани транспорте можно узнать по новому телефону

Об автомобилях, перемещенных на штрафстоянку, теперь можно узнать на новом интернет-портале «Эвакуация транспорта»: https://evakuatorinfo.ru/, а также обратившись в диспетчерский центр по телефону 8 (989) 813-76-03, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Нововведение связано с тем, что в краевом законодательстве произошли изменения. Теперь полномочия по перемещению и хранению задержанного автотранспорта от муниципалитетов края переданы министерству транспорта и дорожного хозяйства Кубани.

«Жители города, которые привыкли узнавать информацию об эвакуированном транспорте через официальный интернет-портал администрации Краснодара, могут найти ее по привычному адресу в разделе «Эвакуация автотранспорта», так как ссылка ведет на новый сайт».

Андрей Ульченко