В Ростове подрядчика обязали отремонтировать остановки по гарантии

Подрядчик ИП «Мироненко А.А.», который занимался установкой остановок в Ростове в конце прошлого года, приступил к их ремонту, сообщатся на сайте администрации Ростова. Работу предпринимателя обязали выполнить по гарантии за свой счет.

«Подрядчик установил остановки в срок, на момент их приемки претензий к нему по качеству не было. Но во время эксплуатации остановочных комплексов было обнаружено, что на местах присоединения стеклянных защитных экранов к металлическому каркасу появились сколы и трещины», – приводит администрация слова заместителя директора Департамента ЖКХ и энергетики Ростова Валентины Лишавской.

Подрядчик поменяет стеклянные стенки и крыши, а также покрасит остановки. сейчас полным ходом идет покраска остановок. Причину образования сколов и трещин установит экспертиза.

Дарья Голякова