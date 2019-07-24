На Кубани во втором квартале 2019 года выдано 118 тысяч новых кредиток

Краснодарский край занимает третье место в стране по количеству новых выданных кредитных карт, пропустив вперед только Москву и Московскую область. Всего во втором квартале текущего года на Кубани было выдано 118,2 тыс. кредиток, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года (99,3 тыс. ед.). Соответствующее исследование проведено «Национальным бюро кредитных историй» (НБКИ).

Всего в России в апреле-июне 2019 года количество выданных новых кредитных карт составило 3,02 млн. ед., увеличившись на 12,0% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (2,70 млн. ед.). При этом темпы роста их выдачи за прошедший год существенно снизились. Так в 3 квартале 2018 года рост по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составлял 77,6%.

Рейтинг составляется экспертами НБКИ по данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в это бюро.

Андрей Ульченко