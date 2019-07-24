В Перми составили рейтинг работы общественного транспорта

Регулярность движения общественного транспорта в Перми в среднем превышает 98%. Об этом сообщает МКУ «Гортранс» по итогам работы за прошедший квартал.

Во втором квартале этого года максимально соблюдали расписание трамвайные маршруты №3 и 2, автобусные маршруты №58, 11т, 61, 21, 27, 74, 50 и 17. Хуже всех справились с соблюдением расписания перевозчики маршрутов №3т и 8т. Рейтинг формируется на основании отчетных данных навигационного контроля диспетчерской службы.

В настоящее время в городе реализуется пилотный проект, в рамках которого в контрактах с перевозчиками предусмотрены новые условия выполнения транспортной работы. Предполагается, что по новым контрактам в пилотном проекте, а также в контрактах, заключенных с 2020 года, будет расширен перечень нарушений, за которые предусмотрено наложение штрафных санкций.

Планируется, что основным показателем работы станет соблюдение по итогам месяца выполнения рейсов не менее 90%, регулярности рейсов не менее 90%, выполнения первых и последних рейсов не менее 95%.