С начала года в суды Челябинской области попытались пронести 288 единиц оружия

С начала года приставы изъяли 288 единиц оружия у посетителей судов Челябинской области. Граждане пытались пронести в здания огнестрельное, газовое или травматическое оружие и боеприпасы к ним, а также ножи и электрошоковые устройства, сообщает пресс-служба регионального управления федеральной службы судебных приставов.

Кроме того, за полгода у посетителей судов изъято более 2,1 тыс. запрещенных предметов (колюще-режущие, легковоспламеняющиеся и ядовитые жидкости, отравляющие и другие опасные вещества). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество обнаруженного оружия и запрещенных предметов увеличилось на 4,7%.