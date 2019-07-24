Росприродназор предупредил о возможном «экологическом Чернобыле» в Иркутской области

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила в интервью газете «Известия», что необходимо создать госпрограмму по рекультивации завода «Усольехимпром» в Иркутской области, иначе регион ожидает катастрофа. «Фактически это территория экологической катастрофы. Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой экологический Чернобыль»,— сказала Светлана Радионова.

По словам главы Росприроднадзора, «Усольехимпром» — это «огромное химически опасное предприятие», которое находится в полуразрушенном состоянии. В частности, на территории завода хранятся ртутьсодержащих остатки и емкости с химически опасными веществами. «Что там — никто не знает. В скважины, из которых когда-то выбрали солевой раствор, закачали нефтеотходы. Рядом течет Ангара, и понятно, если такую скважину прорвет, река будет загрязнена»,— отметила собеседница издания.

Госпожа Радионова добавила, что Росприроднадзор обратился в правительство России с просьбой создать госпрограмму по рекультивации объекта. Во время интервью руководитель ведомства заметила, что также нужно увеличить штрафы за нарушения в сфере экологии: сейчас они «чрезвычайно малы» и в среднем составляют от 5 до 20 тыс. руб. Представитель Росприроднадзор полагает, что штраф для юрлиц должен составлять от 50 тыс. до 1 млн руб. Также, по ее мнению, необходимо предусмотреть приостановку работы предприятия в случае нарушения.

Илья Галагуз