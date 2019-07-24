Спрос на участки под ритейл в Петербурге вырос на 20%

В Петербурге за год спрос на участки под строительство торговых объектов вырос на 20%. Об этом сообщают эксперты Rusland SP.

Возросший интерес инвесторов в компании объясняют активной жилой застройкой, нуждающейся в торговой инфраструктуре. Кроме того, земельные участки выгодны для вложения средств.

Наибольшим спросом пользуются земельные наделы площадью 3-10 тыс. кв. м. в кварталах новостроек или старых районах города. Они подбираются под возведение микрорайонных или локальных торговых центров.

Добавим, что стоимость земельных участков под ритейл в Петербурге составляют от 10 млн до 100 млн рублей