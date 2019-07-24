Неплательщик алиментов из Сочи написал ложный донос на судебных приставов

Житель поселка Лазаревское осужден по ч. 1 ст. 306 УК РФ за ложный донос на судебных приставов, суд приговорил его к восьми месяцам исправительных работ за неуплату алиментов, и еще один год и четыре месяца исправительных работ за оговор сотрудника УФССП, об этом сообщает пресс-служба краевого управления службы.

Осужденный длительное время не платил алименты на содержание своего ребенка, при этом ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за это. В конце концов он написал на работников Лазаревского районного отдела судебных приставов Сочи ложный донос, в котором, в частности, указал, что в копии документа о предупреждении его об уголовной ответственности стоит не его подпись, а рукописный текст подделан.

Сотрудники следствия смогли доказать, что заявление гражданина не имеет под собой реальных оснований.

Андрей Ульченко