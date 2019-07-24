НОВАТЭК запустил на Ямале Южно-Хадырьяхинское месторождение

НОВАТЭК ввел в эксплуатацию Южно-Хадырьяхинское месторождение в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), говорится в сообщении на сайте компании. Проектная добыча на месторождении составляет около 1 млрд куб. м газа в год.

«Южно-Хадырьяхинское месторождение расположено в непосредственной близости от имеющейся инфраструктуры компании, что позволило быстро осуществить его запуск и оптимизировать капитальные затраты»,— сообщил председатель правления НОВАТЭКА Леонид Михельсон.

НОВАТЭК приобрел Южно-Хадырьяхинское месторождение в декабре 2017 года. На конец 2018 года запасы природного газа на месторождении составили около 28 млрд куб. м по российской классификации.