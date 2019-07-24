В Ставрополе супругов осудили за торговлю наркотиками

Октябрьский районный суд Ставрополя признал супружескую пару виновными в сбыте наркотиков группой лиц в значительном размере (п.п. «а,б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ) и хранении наркотиков без целим сбыта (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города. Мужчине назначили наказание в виде 10 лет колонии строгого режима, а его жене - 9,6 лет колонии общего режима.

Суд установил, что супруги торговали марихуаной. Подсудимая покупала наркотик и договаривалась с найденным ее мужем покупателем об условиях приобретения товара. Затем осужденные продавали наркотик покупателю.

В сентябре прошлого года правоохранители провели проверочную закупку, в ходе которой подсудимые продали 11г марихуаны. Во время обыска дома у подсудимых нашли 428 г наркотика.

Дарья Голякова