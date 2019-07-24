Через краснодарскую таможню в первом полугодии прошло товаров на $2,8 млрд

Внешнеторговый оборот Кубани в первом полугодии 2019 года по данным краснодарских таможенных органов составил $2,8 млрд, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления. Общий объем грузов превысил 6 млн тонн.

Стоимостные объемы импорта составили 47%, экспорта – 53%; весовые – 15% и 85% соответственно.

Основными торговыми партнерами являлись страны дальнего зарубежья. За шесть месяцев в Краснодарской таможне внешнеэкономическую деятельность осуществляли 1,7 тыс. компаний.

Доля злаковых в структуре экспорта составила 60,5%, подсолнечного масла - 15,8%, удобрений - 5,6%. Более 18,7% импорта приходится на оборудование и механические устройства, на жиры и масла - 16,2%, на электрооборудование - 8%, на масличные семена — 6,7%, на овощи - 6,6%.

В первом полугодии 2019 года в доход федерального бюджета перечислено таможенных и иных платежей на сумму 14,6 млрд руб., что на 1,81% выше установленного контрольного задания.

Андрей Ульченко