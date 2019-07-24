В Курганской области экс-директора детдома подозревают в хищении денег воспитанника

Следственные органы СК РФ по Курганской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности директора Катайского детского дома по подозрению в мошенническом хищении средств у воспитанника.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, по данным следствия, в начале этого года руководитель учреждения для сирот ввел в заблуждение одного из воспитанников, убедив его, что после наступления совершеннолетия подросток не получит бесплатную квартиру. Затем и.о. директора, зная о наличии у него на счете определенной суммы денег, убедил воспитанника купить квартиру родственника руководителя детдома. Юноша передал ему 800 тыс. руб. При этом рыночная стоимость жилья была существенно ниже, договор купли-продажи не составлялся, документ, необходимые для передачи права собственности, подросток не получил.

В отношении бывшего руководителя учреждения возбуждено дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.