«Обувь России» увеличила консолидированную выручку на 19,3%

Консолидированная неаудированная выручка ГК «Обувь России» выросла за первое полугодие 2019 года на 19,3% и достигла 5,35 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении компании.

По словам директора ГК «Обувь России» Антона Титова, основным драйвером роста стало открытие новых магазинов и выход на плановую мощность розничных точек, открывшихся в прошлом году. С начала года в России группа открыла 110 новых магазинов, из которых только пять франчайзинговых. Количество открытых магазинов за полугодие выросло на 36%. Всего в сеть «Обуви России» входят 837 магазинов в 320 городах России. До конца 2019 года, как сообщил господин Титов, группа планирует открыть 150 новых магазинов.

ГК «Обувь России» (ТМ Westfalika, «Пешеход», Rossita. Emilia Estra и др.) основана в 2003 году, имеет штаб-квартиру в Новосибирске и офис в Москве. Группа занимается производством и торговлей обувью и сопутствующими товарами. В 2018 году выручка группы составила 11,55 млрд руб., чистая прибыль — 1,33 млрд руб.

Оксана Павлова