Газпромбанк заключил первое в российских регионах соглашение по проектному финансированию строительства жилья

Вице-президент — управляющий филиалом Газпромбанка «Западно-Уральский» Александр Зарубей и финансовый директор компании КОМОССТРОЙ® Виталий Девяткин подписали кредитное соглашение о проектном финансировании с использованием эскроу-счетов.
Газпромбанк, входящий в российский топ-3 крупнейших банков, заключает подобное соглашение c первой региональной компанией-девелопером из Удмуртии.
«Соглашение о проектном финансировании с КОМОССТРОЙ® прорабатывалось при активном участии подразделений головного офиса Газпромбанка, в частности Департамента проектного и структурного финансирования в лице руководителя Александра Ушкова, и сотрудников Дирекции финансирования проектов в недвижимости. Для Банка ГПБ (АО) это первое региональное соглашение о проектном финансировании, и мы рады, что нашим партнером стала компания КОМОССТРОЙ®, которая является безусловно надежным девелопером»,— отметил Александр Зарубей.
«Мы благодарны за оказанное со стороны руководства Газпромбанка доверие и уверены, что наше сотрудничество будет долгим и плодотворным. Благодаря сотрудничеству с крупнейшими российскими банками, все наши уже строящиеся объекты и те, что только планируются, а их около 30, надежно обеспечены финансово»,— заявил Виталий Девяткин.
Также в ближайшее время будет подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве между КОМОССТРОЙ® и Газпромбанком. Стороны договорились о взаимодействии в развитии строительного комплекса Удмуртской Республики.
Напомним, с 1 июля 2019 года в России вступили в силу изменения в федеральный закон о долевом жилищном строительстве. Согласно им, застройщик теперь не имеет права пользоваться средствами дольщиков до завершения возведения дома. Финансовое обеспечение строительства застройщиком будет вестись за счет собственных или привлеченных кредитных средств.
КОМОССТРОЙ® — лидер на рынке жилищного строительства Удмуртской Республики за 2018 год, по объему текущего строительства и вводу жилых объектов (по данным Единого реестра застройщика). Объем текущего строительства — 266 тыс кв. метров, объектов строительства — 21. Входит в ТОП-3 российского рейтинга надежности застройщиков (по рейтингу Национального объединения застройщиков жилья).