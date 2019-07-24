Газпромбанк заключил первое в российских регионах соглашение по проектному финансированию строительства жилья

Вице-президент — управляющий филиалом Газпромбанка «Западно-Уральский» Александр Зарубей и финансовый директор компании КОМОССТРОЙ® Виталий Девяткин подписали кредитное соглашение о проектном финансировании с использованием эскроу-счетов.

Газпромбанк, входящий в российский топ-3 крупнейших банков, заключает подобное соглашение c первой региональной компанией-девелопером из Удмуртии.

«Соглашение о проектном финансировании с КОМОССТРОЙ® прорабатывалось при активном участии подразделений головного офиса Газпромбанка, в частности Департамента проектного и структурного финансирования в лице руководителя Александра Ушкова, и сотрудников Дирекции финансирования проектов в недвижимости. Для Банка ГПБ (АО) это первое региональное соглашение о проектном финансировании, и мы рады, что нашим партнером стала компания КОМОССТРОЙ®, которая является безусловно надежным девелопером»,— отметил Александр Зарубей.

«Мы благодарны за оказанное со стороны руководства Газпромбанка доверие и уверены, что наше сотрудничество будет долгим и плодотворным. Благодаря сотрудничеству с крупнейшими российскими банками, все наши уже строящиеся объекты и те, что только планируются, а их около 30, надежно обеспечены финансово»,— заявил Виталий Девяткин.

Также в ближайшее время будет подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве между КОМОССТРОЙ® и Газпромбанком. Стороны договорились о взаимодействии в развитии строительного комплекса Удмуртской Республики.

Напомним, с 1 июля 2019 года в России вступили в силу изменения в федеральный закон о долевом жилищном строительстве. Согласно им, застройщик теперь не имеет права пользоваться средствами дольщиков до завершения возведения дома. Финансовое обеспечение строительства застройщиком будет вестись за счет собственных или привлеченных кредитных средств.