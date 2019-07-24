Специальные видеокамеры появятся на шести въездных маршрутах в Краснодар

Интеллектуальные камеры будут следить за транспортным потоком на въездах в краевой центр в пригородных населенных пунктах ст. Елизаветинской, х. Копанском, х. Ленина, пос. Знаменском, х. Водники и пос. Северном, сообщает пресс-служба администрации города. Всего установят 12 камер.

«Благодаря этому совместно с полицией мы сможем полностью контролировать въездные маршруты в город — как основные, так и дополнительные. Таким образом мы будем отслеживать все автомобили, въезжающие в город, а в случае какого-либо правонарушения сможем оперативно реагировать и принимать необходимые меры», - сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов.

Камеры будут установлены в рамках проекта «Умный город». В течение двух месяцев интеллектуальное оборудование будет работать в тестовом режиме. Если испытания завершатся успешно, подобные камеры будут использованы в других частях Краснодара.

На сегодняшний день в рамках системы «Безопасный город» в краевом центре установлены более 840 камер видеонаблюдения. До конца года установят еще 58.

Андрей Ульченко